Gaziantep - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK sahasında Hatayspor konuk edecek. Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıkacak. İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan Hatayspor ise, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor.

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Hatayspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Mirallas, Maxim, Günay, Dicko

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Santos, Billong, Mesut, Mert, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf