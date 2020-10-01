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01.10.2020 - 18:24 |

Gaziantep Malili golcü Nouha Dicko'yu transfer etti!

Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, 28 yaÅŸÄ±ndaki Malili golcÃ¼ oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.Â

Gaziantep Malili golcü Nouha Dicko'yu transfer etti!
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, 28 yaÅŸÄ±ndaki Malili golcÃ¼ oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son olarak bonservisi Ä°ngiltere'nin Hull City takÄ±mÄ±nda bulunan forvet Nouha Dicko ile 2 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.Â 

Malili oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, "Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze hoÅŸ geldin diyor, armamÄ±z altÄ±nda Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±lar diliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Gaziantep Malili golcÃ¼ Nouha Dickoyu transfer etti

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