01.10.2020 - 18:24 |
Gaziantep Malili golcü Nouha Dicko'yu transfer etti!
Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, 28 yaÅŸÄ±ndaki Malili golcÃ¼ oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼, 28 yaÅŸÄ±ndaki Malili golcÃ¼ oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son olarak bonservisi Ä°ngiltere'nin Hull City takÄ±mÄ±nda bulunan forvet Nouha Dicko ile 2 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.Â
Malili oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen aÃ§Ä±klamada, "Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze hoÅŸ geldin diyor, armamÄ±z altÄ±nda Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±lar diliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
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