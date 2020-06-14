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14.06.2020 - 20:07 |

Gaziantep - MKE Ankaragücü: 1-1

Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattında yer alan Ankaragücü, Gaziantep deplasmanına konuk oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gaziantep - MKE Ankaragücü: 1-1
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Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü, Gaziantep deplasmanına konuk oldu. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Maçta  golleri Gaziantep adına 25. dakikada Maxim attı. Ankaragücü'nde ise 51. dakikada Scarione kaydetti.

 

İLK 11'LER

Gaziantep FK'nın 11'i: Gökhan, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morias, Günay, Jefferson, Maxim, Muhammed, Kayode

MKE Ankaragücü 11'i: Fredrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Tiago, Lukasik, Seba, Scarione, Rodrigues, Orgill

Gaziantep - MKE Ankaragücü: 1-1

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