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14.06.2020 - 20:07 |

Gaziantep - MKE Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattında yer alan Ankaragücü, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Gaziantep - MKE Ankaragücü (CANLI)
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Gaziantep - MKE Ankaragücü (CANLI)

Süper Lig'in 27. haftasında 23 puanla düşme hattında yer alan Ankaragücü, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Gaziantep'in üstünlüğüyle sona ermişti.

GAZİANTEP FK-ANKARAGÜCÜ: 1-0

GOL: 25' Maxim (Gaziantep)

İLK 11'LER

Gaziantep FK'nın 11'i: Gökhan, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morias, Günay, Jefferson, Maxim, Muhammed, Kayode

MKE Ankaragücü 11'i: Fredrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Tiago, Lukasik, Seba, Scarione, Rodrigues, Orgill

Gaziantep - MKE Ankaragücü (CANLI)

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