14.06.2020 - 20:07 |
Gaziantep - MKE Ankaragücü (CANLI)
Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattında yer alan Ankaragücü, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.
Süper Lig'in 27. haftasında 23 puanla düşme hattında yer alan Ankaragücü, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Gaziantep'in üstünlüğüyle sona ermişti.
GAZİANTEP FK-ANKARAGÜCÜ: 1-0
GOL: 25' Maxim (Gaziantep)
İLK 11'LER
Gaziantep FK'nın 11'i: Gökhan, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morias, Günay, Jefferson, Maxim, Muhammed, Kayode
MKE Ankaragücü 11'i: Fredrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Tiago, Lukasik, Seba, Scarione, Rodrigues, Orgill
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