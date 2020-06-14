14.06.2020 - 20:07 |
Gaziantep - MKE Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattında yer alan Ankaragücü, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
Gaziantep geride kalan 26 haftada topladığı 32 puanla 9. sırada yer alırken, düşme hattındaki Ankaragücü ise 23 puanla 17. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Gaziantep'in üstünlüğüyle sona ermişti.
GAZİANTEP FK-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Gaziantep FK'nın 11'i: Gökhan, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morias, Günay, Jefferson, Maxim, Muhammed, Kayode
MKE Ankaragücü 11'i: Fredrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Tiago, Lukasik, Seba, Scarione, Rodrigues, Orgill
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