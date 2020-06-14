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14.06.2020 - 20:07 |

Gaziantep - MKE Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 27. haftasında düşme hattında yer alan Ankaragücü, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Gaziantep - MKE Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu!
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Gaziantep geride kalan 26 haftada topladığı 32 puanla 9. sırada yer alırken, düşme hattındaki Ankaragücü ise 23 puanla 17. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Gaziantep'in üstünlüğüyle sona ermişti.

GAZİANTEP FK-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Ankaragücü maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK'nın 11'i: Gökhan, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Morias, Günay, Jefferson, Maxim, Muhammed, Kayode

MKE Ankaragücü 11'i: Fredrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Tiago, Lukasik, Seba, Scarione, Rodrigues, Orgill

Gaziantep - MKE Ankaragücü maçı ilk 11leri belli oldu

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