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13.02.2020 - 18:16 |

Gaziantep'ten 'Kural hatası' kararı sonrası açıklama!

TFF'nin kural hatasıyla ilgili kararından sonra Gaziantep kulübü açıklama yayınladı. Gaziantep'in açıklamasında, "Gençlerbirliği maçındaki kural hatası başvurumuza TFF olumsuz yanıt verdi. Ancak devam eden fikstürde hakem hataları sürüyor. Takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağız" ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep'ten 'Kural hatası' kararı sonrası açıklama!

TFF'nin kural hatasıyla ilgili kararından sonra Gaziantep kulübü açıklama yayınladı.

"Gençlerbirliği maçındaki kural hatası başvurumuza TFF olumsuz yanıt verdi. Ancak devam eden fikstürde hakem hataları sürüyor. Takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağız"

Detaylar birazdan...

 

Gaziantepten Kural hatası kararı sonrası açıklama

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