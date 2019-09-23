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23.09.2019 - 08:50 |

Gazişehir fırtınası dinmiyor!

Süper Lig'e Kadıköy'de farklı Fenerbahçe yenilgisiyle Gazişehir Gaziantep, Rize'yi deplasmanda mağlup etti, yenilmezliğini de 4 maça çıkardı.

Gazişehir fırtınası dinmiyor!
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Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep fırtınası güçlü bir biçimde esmeye başladı.

Fenerbahçe yenilgisiyle lige başlayan Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'tan sonra dün de Çaykur Rizespor’u deplasmanda geçti, yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı: 1-2. Ev sahibi ise sezonun ilk mağlubiyetini kendi sahasında tattı.

12. dakikada sol çaprazda topla buluşan Morais’in yerden uzak kale direğine doğru gönderdiği topa Muhammet kayarak vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.
16’da Djilobodji’nin havadan yolladığı uzun pas ile sağ çaprazda topla buluşan Twumasi, ceza sahası içerisinden çektiği şutla farkı ikiye çıkardı: 0-2.
43’te ceza sahasında yaşanan karambolde kaleci Günay’ın elinden seken topu alan Attamah ağlara gönderse de, karşılaşmanın hakemi golden önce Attamah’ın faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.
65. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Boldrin’in ortasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan Scepovic topu kafa ile takım arkadaşı Umar’a indirdi. Bu oyuncu penaltı noktası üzerinde dönerek topu Samudio’nun önüne gönderdi. Bu oyuncunun yerden vuruşu da filelerle buluştu: 1-2.
77. dakikada Moroziuk’ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Samudio kafayla topu ağlara gönderdi. Bu oyuncunun topa vuruşu sırasında ofsaytta olduğu gerekçe gösterildi ve gol iptal edildi.

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