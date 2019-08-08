Gazişehir Gaziantep, Chibsah'ı transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

26 yaşındaki oyuncu kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

RAMAN CHIBSAH KİMDİR?

10 Mart 1993 yılında Gana’da dünyaya gelen Chibsah, futbola da ülkesinde başladı. Orta sahanın merkezinde forma giyen başarılı futbolcu, hırsı, atletik yapısı, hücumdaki etkinliği ve hızıyla dikkat çekiyor. Futbola Sassuola alt yapısında başlayan Chibsah, dokuz sezondur aralıksız olarak İtalya Ligi’nde forma giydi.

Kariyerinde Juventus, Parma, Benevento ve son olarak Frosinone takımlarında forma giyen yıldız futbolcu, 3 kezde Gana Milli Takımı formasını terletti.

Geçtiğimiz sezon İtalya Seria A Ligi’nde 32 karşılaşmada forma giyen ve istikrarlı yapısıyla öne çıkan Chibsah, bir kez de gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 219 resmi müsabakaya çıkan Chibsah, 11 gol atıp 9’da asist yapma başarısı gösterdi.