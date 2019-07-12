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12.07.2019 - 11:33 | | GAZİANTEP (AA)

Gazişehir Gaziantep, Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep forvet oyucusu Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.

Gazişehir Gaziantep, Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi prensipte anlaştığı Muğdat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Adli Sani Konukoğlu'nun makamında gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Muğdat Çelik, Gazişehir Gaziantep ile başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirterek, taraftarın gönlünü kazanmak için tüm gücünü sahaya yansıtacağını kaydetti.

Transferden önce paylaşılan 'Coming soon' görselinde Şabanoğlu Şaban'dan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen yer aldı. Muğdat için söylenen ' Dat diri dat dat Muğdat' tezahüratının çıkışı, bu filmdeki 'Dat diri dat dat' repliğiydi.

Gaziantep de bu tezahürata gönderme yaparak Muğdat transferinin sinyalini böyle verdi.

Gazişehir Gaziantep, Muğdat Çeliki kadrosuna kattı

 

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