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11.08.2019 - 15:03 |

Gazişehir Gaziantep yeni çubuklu formasını tanıttı

Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, bu sezon giyeceği yeni çubuklu formasını tanıttı.

Gazişehir Gaziantep yeni çubuklu formasını tanıttı
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Kırmızı-Siyahlılar resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile klasik çubuklu formasını tanıtırken, tanıtımda takımın yeni transferlerinden Papy Djilobodji'i de yer aldı.

Gaziantep ekibinin sosyal medya hesabından yapılan tanıtımda kırmızı-siyahlı renklere sahip yeni çubuklu formadaki kırmızı rengin Antep Harbi'ndeki şehit kanlarını, siyah rengin ise yası temsil ettiği vurgulandı.

Gazişehir Gaziantep'in yeni forması kulübün resmi satış mağazasından 160 TL'ye satışa sunulmaya başlandı.

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