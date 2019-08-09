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09.08.2019 - 21:51 | | GAZİANTEP (AA)

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Gaziantep ekibi, Shakhtar Donetsk'ten golcü oyuncu Kayode'yi transfer etti.

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü
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Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep, Nijeryalı forvet Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Ukrayna 1. Futbol Ligi ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen Kayode ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Yıldız oyuncuya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 166 maçta 58 gol attı.

Olarenwaju Kayode, 4 kez de Nijerya Milli Takımı'nın formasını giydi.

 

 

 

 

 

 

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