Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGaziantep Fk Haberleri Gazişehir Gaziantep'in konuğu Göztepe
29.09.2019 - 10:27 | | GAZİANTEP (AA)

Gazişehir Gaziantep'in konuğu Göztepe

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Gazişehir Gaziantep'in konuğu Göztepe
ABONE OL

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4. hafta iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 , son olarak da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 5. hafta sonunda 10 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Göztepe maçından da çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Kadroda 2 eksik

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber