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11.07.2019 - 12:57 | | GAZİANTEP (AA)

Gazişehir Gaziantep'te Kana Bıyık sesleri

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'ın da gündemine gelen savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile prensip anlaşmasına vardı.

Gazişehir Gaziantep'te Kana Bıyık sesleri
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Alınan bilgiye göre 2019-2020  sezonu hazırlıklarını sürdüren Gaziantep temsilcisi, teknik direktör Marius  Sumudica'nın raporu doğrultusunda, son olarak Kayserispor forması giyen Kamerunlu  defans oyuncusuyla temasa geçti.

Yapılan görüşmelerde 30 yaşındaki savunma oyuncusuyla prensipte el  sıkışan kulüp yönetimi, Kana Bıyık'ı 14 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk  Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet etti. Tarafların  2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

2016-2017 sezonunun başında Fransız ekibi Toulouse'den Türkiye'ye  gelen tecrübeli oyuncu, teknik direktör Sumudica ile Kayserispor'da beraber  çalışmıştı.

 

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