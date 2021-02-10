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10.02.2021 - 23:01 |

Gedson Fernandes: "Şans yanımızda değildi"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2'lik skorla elenen Galatasaray'da Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.

Gedson Fernandes: "Şans yanımızda değildi"
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a 3-2'lik skorla elenen Galatasaray'da Gedson Fernandes açıklamalarda bulundu.

"Şans faktörü yanımızda değildi"
"İstediğimiz, arzuladığımız bir sonuç olmadı. Sahamızda tur atlamak için hazırlandık ama işler yolunda gitmedi. Çok pozisyon bulduk ama şans faktörü de yanımızda değildi. Üzgünüz ama pazar günü lig maçı var. Bu maçtan çıkararak önümüze bakacağız."

"Kolay bir dönem geçirmedim"
"Kolay bir dönem geçirmedim. Önce hastane, sonra otel... İzole bir şekilde kalmak durumundaydım. Hocalarıma teşekkür ederim. Bireysel program verdiler, hazırlandım ve çalışarak bugüne kadar geldim."

Gedson Fernandes: Şans yanımızda değildi

Younes Belhanda ise "Alanyaspor'un oynamasına engel olmaya çalıştık ama gol yedik. Kupada devam etmek istiyorduk ama olmadı." ifadelerini kullandı.

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