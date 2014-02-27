Gekas idmana katılmadı

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kendi evinde oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Torku Konyaspor, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Mehmet Güven ve Theofanis Gkekas katılmazken, Ali Turan ve Hasan Kabze takımla birlikte çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışma ile devam etti.

Antrenman çift kale maç ve açma-germe hareketleri ile sona erdi.