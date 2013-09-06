Gekas sağlık kontrolünden geçti!

Konya Medicana Hastanesi’nden yapılan açıklamada, 4 Eylül Çarşamba günü bir dizi sağlık kontrolünden geçen Yunanlı sporcuda her hangi bir sağlık problemine rastlanmadığı bildirildi. Sağlık kontrolleri boyunca personelin yakından ilgilendiği Gekas’a Başhekim Dr. M. Ziyaeddin Ercan’ın eşlik ettiği kaydedildi.



Medicana Sağlık Grubu, 2012-2013 sezonunda PTT 1. Lig Play-off Grubu şampiyonu olarak Spor Toto Süper Lig’e yükselen Torku Konyaspor’un 2013-2014 sezonunda ikince kez sağlık sponsoru olmuştu.