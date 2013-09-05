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05.09.2013 - 15:08 |

Gekas, Torku Konyaspor ile sözleşme imzaladı

Torku Konyaspor'da, daha önce prensipte anlaşılan Yunan golcü Theofanis Gekas ile 1 yıllık sözleşme imzalandı

Gekas, Torku Konyaspor ile sözleşme imzaladı
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Torku Konyaspor, geçen sezon Akhisar Belediyespor'da oynayan Theofanis Gekas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gekas, Zafer'deki kulüp binasında düzenlenen imza töreninde, 1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, yaptığı konuşmada, transfer döneminin bitmesine 1 gün kala önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Gekas'ın uzun zamandır gündemlerinde olan bir oyuncu olduğunu vurgulayan Öten, "Birkaç gün gecikmeyle de olsa kulübü ve kendisiyle ilgili sorunları hallederek, imza aşamasına geldik. Geride kalan 3 maça bakıp, ona göre eksik mevkilere Hocamızın görüşü doğrultusunda transferler yaptık. Gekas da gol yollarında sıkıntımızı sona erdirecek bir futbolcu. Süper Lig'de her yönüyle kendini ispat etmiş bir oyuncuyu renklerimize bağladığımız için mutluyuz. Bundan sonrasını sahada göreceğiz" diye konuştu.

Yunan golcü Gekas ise Torku Konyaspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Konya ekibine gelmesinde kulüp yöneticilerinin ilgisinin çok etkili olduğunu anlatan Gekas, "Yöneticilere teşekkür ediyorum. Beni istediklerini gerçekten gösterdiler. Gelecekte ne olur bilemem. Temennim; iyi bir sezon geçirip, takıma katkı sağlamak. Önümüzdeki haftaya kadar hazır hale geleceğim" dedi.

Geçtiğimiz yıl Akhisar Belediyespor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 15 maç oynayan Gekas, 12 gol atarak Ege ekibinin ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.

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