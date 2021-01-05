Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Genç futbolcu Aitor Gandiaga hayatını kaybetti
05.01.2021 - 09:47 |

Genç futbolcu Aitor Gandiaga hayatını kaybetti

İspanya 3. Lig takımlarından Gernika forması giyen 23 yaşındaki Aitor Gandiaga'nın dün akşam trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Genç futbolcu Aitor Gandiaga hayatını kaybetti
ABONE OL

Aitor Gandiaga'nın İspanya'nın Bask bölgesinde dün akşam yoğun yağış altında araba kullandığı esnada aracının bir otobüs ile çarpışması sonucunda hayatını kaybettiği bilgisi verilirken araçtaki bir kadının ve otobüs şoförünün hastaneye kaldırıldığı ve hala tedavi altında oldukları belirtildi. Bilbao'nun Lezama Akademi'sinden çıkan ve Atghletic'in ortak kulübü Baskonia'da forma giyen Aitor Gandiaga 23 yaşındaydı.

Gernika tahmin edileceği üzere 2. Dünya Savaşı'nda Almanların bombaladığı Guernica şehrinin takımı... Picasso ünlü Guernica tablosunda bu bombalanmanın etkilerini resmetmişti.

Genç futbolcu Aitor Gandiaga hayatını kaybetti

Felipe Melo saha çalışmalarına başladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe, Trabzonspor deplasmanında!
    Göztepe, Trabzonspor deplasmanında!
  2. Trabzonspor'un konuğu Göztepe
    Trabzonspor'un konuğu Göztepe
  3. Başakşehir galibiyet peşinde...
    Başakşehir galibiyet peşinde...
  4. Aitor Gandiaga hayatını kaybetti
    Aitor Gandiaga hayatını kaybetti
  5. Hatayspor, Ankara deplasmanında
    Hatayspor, Ankara deplasmanında



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Kasımpaşa'da Koita krizi! Sözleşme cezası...

Son dakika | Kasımpaşa'da Koita krizi! Sözleşme cezası...

Transfer haberleri | Aaron Boupendza Süper Lig'in salladı, maliyeti ise...

Transfer haberleri | Aaron Boupendza Süper Lig'in salladı, maliyeti ise...

Son dakika | Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

Son dakika | Beşiktaş'tan transfer taarruzu! Tam 7 isim...

Fenerbahçe'de Perotti gelişmesi

Fenerbahçe'de Perotti gelişmesi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet