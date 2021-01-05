05.01.2021 - 09:47 |
Genç futbolcu Aitor Gandiaga hayatını kaybetti
İspanya 3. Lig takımlarından Gernika forması giyen 23 yaşındaki Aitor Gandiaga'nın dün akşam trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.
Aitor Gandiaga'nın İspanya'nın Bask bölgesinde dün akşam yoğun yağış altında araba kullandığı esnada aracının bir otobüs ile çarpışması sonucunda hayatını kaybettiği bilgisi verilirken araçtaki bir kadının ve otobüs şoförünün hastaneye kaldırıldığı ve hala tedavi altında oldukları belirtildi. Bilbao'nun Lezama Akademi'sinden çıkan ve Atghletic'in ortak kulübü Baskonia'da forma giyen Aitor Gandiaga 23 yaşındaydı.
Gernika tahmin edileceği üzere 2. Dünya Savaşı'nda Almanların bombaladığı Guernica şehrinin takımı... Picasso ünlü Guernica tablosunda bu bombalanmanın etkilerini resmetmişti.