Gencim güzelim

BİLAL MEŞE - MAÇIN ÖYKÜSÜ

Ay-yıldızlı ekibimiz güçlü rakibi karşısında ilk yarı sıkıntılı anlar yaşamasına rağmen ayakta kalmasını bildi. Ev sahibinin dört topu direkten geri geldi. Ardından Rakitic’in penaltı golü moralleri bozsa da Hakan Çalhanoğlu eşitliği getirdi. İkinci yarıda savunmada daha dikkatli olan Türkiye son bölümde yorulmasına rağmen iyi mücadele etti, Hırvatlara geçit vermedi.

Skor tabelası mı, yoksa sahadaki oyunumuz mu? Valla eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş.. Tabeladaki skor başlangıç açısından önemli... Niye mi? Çünkü grubumuzun en büyük favorisi Hırvatistan’dan sahasında puan almak çok önemliydi, biz bunu başardık, gençleşmiş kadroyu bu anlamda kutluyoruz.

Ne var ki, ortaya koyduğumuz futbol öyle aman aman değil.. Sürekli savunma anlayışı ile mücadele ettik etmesine de, rakibin dört topunun direkten döndüğünü de unutmamak gerekir. İşin özeti, iyi oynamadık. Fatih hocamızın dediği gibi, “Yenemiyorsan, yenilmeyeceksiniz...” Biz bunu başardık... Tek övüneceğimiz güçlü rakibimizden bir puan alışımızdır.

2. dakikada Ozan’ın ara pasıyla sağda topla buluşan Emre, çalımlarla indi, yay üzerinden sert vurdu, top az farkla auta gitti. 10’da Hırvatlar organize ilk atağını gerçekleştirdi. Vrsajko, sağdan kesti, altıpasa şakın Mandzukic gelişine vurdu. Volkan dokundu, top direkten döndü. Bu kez Rakitic vurdu, top yine üst direğe çarparak auta gitti.

21’de Hakan Çalhanoğlu bu kez soldan Emre’yi kaçırdı, genç yıldız çarprazdan indi, vurdu, Kalinic uzaklaştırdı. 22’de yine direk kurtardı bizi! Perisic soldan indi, altıpasa kesti, Pjaca yükseldi, kafayı çaktı, top üst direkten geri döndü! 31’de Perisic, orta sahadan kaptığı topla indi, 25 metreden aşırtma bir vuruşla fileleri görmek istedi, ne var ki o da direğe tosladı!

Kalinic kıpırdayamadı

44’te İsmail, Modric’in cezaalanı içinde ayaklarını yerden kesti (!), hakem penaltı noktasını gösterdi. Rakitic şık bir vuruşla atışı gole çevirdi: 1-0. 45+1’de Emre’nin düşürülmesinden kazanılan frikik atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Defansa çarpan top yön değiştirdi, kaleci Kalinic kıpırdayamadı: 1-1. 75’te Corluka sağdan kesti, Mandzukiç yükseldi, kafayı çaktı, Volkan Babacan geçit vermedi.