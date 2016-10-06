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06.10.2016 - 02:30 |

"Gençler etkileniyor"

A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Mehmet Topal, Ukrayna maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Gençler etkileniyor"
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Mehmet Topal, Ukrayna’nın çok koşan bir takım olduğunu belirterek, “Sahamızda oynamanın avantajını kullanmaya çalışacağız. Ukrayna ve İzlanda maçlarını kazanmak istiyoruz” dedi.

Kadroda bulunmayan oyuncularla ilgili spekülasyonların takımı olumsuz etkilediğini de kaydeden Mehmet, “Biz motivasyonumuzu Dünya Kupası’na çevirmiş durumdayız. Yapılan konuşmalar özellikle genç oyuncuları olumsuz etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu.

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