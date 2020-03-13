Gençler için tarihi imza

Gençlik ve Spor Bakanı, milli sporcuların 52 vakıf üniversitesinde %100 burslu okumasının kapılarını açtı. Ailelerin sorularını kafalarından sildiklerini belirten Kasapoğlu, “Gelecekte gençlerimizi daha önemli yerlerde göreceğiz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuması için 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı. Gerçekleştirilen törene Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile üniversitelerin rektörleri, federasyon başkanları ve milli sporcular katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı, “Milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açmıştık. Sonrasında spor camiamızdan olumlu geri dönüşler aldık. Bugün 28 vakıf üniversitemize ek olarak, 24 vakıf üniversitemizle daha bu mutabakata imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gelişmeyle milli sporcularımız, 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor” dedi.



Önleri açılacak

Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların %100 burslu okuyabileceğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu, yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini bertaraf etmiş olacağız. İnşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında, hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla daha önemli yerlerde göreceğiz” diye konuştu.



Burs çalışmalarına yönelik olarak seviyeyi yüksek öğretimden lise ve ortaokul seviyesine kadar indirmiş olduklarının da altını çizen Kasapoğlu, “Özel öğretim kurumlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ortaya koymuş sporcularımız %3 ücretsiz eğitim kontenjanı içinde yer alacak. Değerlendirme kriterlerine göre sporcu, başarı ortaya koyduğu ulusal ve uluslararası müsabakalara göre ek puan alabilecek. Böylece, gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını bu sporlardan uzaklaştırmak yerine teşvik edecek” ifadelerini kullandı.