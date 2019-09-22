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22.09.2019 - 16:27 |

Gençlerbirliği-Alanyaspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında lider Alanyaspor, Gençlerbirliği ile Başkent'te 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği-Alanyaspor: 1-1
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Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen ve kayıpsız yoluna devam eden lider Alanyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor'un golünü 66. dakikada Ceyhun kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 45+2. dakikada Stancu penaltıdan attı.

Bu sonuçla Alanyaspor 13 puanla liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Stat: Eryaman 

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak 

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Seuntjens), Flavio, Toure, Polomat, Diallo (Dk. 61 Berat Ayberk Özdemir), Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu (Dk. 61 Ayite), Sio 

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos (Dk. 53 Bammou), Bakasetas (Dk. 77 Musa Çağıran), Junior Fernandes (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Cisse 

Goller: Dk. 45 2 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 66 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

 Sarı kartlar: Dk. 23 Candeias, Dk. 64 Polomat, Dk. 88 Fabricio (Gençlerbirliği), Dk. 51 Djalma Campos, Dk. 72 Welinton, Dk. 75 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

  MAÇTAN DAKİKALAR 

20. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Stancu'da kaldı. Rumen futbolcunun vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.

44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45 2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

60. dakikada Sio ile paslaşan Candeias'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

62. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında, Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 

66. dakikada konuk ekip Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Juanfran'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası Bammou'nun pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 

Kalan bölümde sonuç değişmedi ve karşılaşma 1-1 bitti. 

Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

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