Gençlerbirliği - Alanyaspor : 2-1

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra galip geldi.

Bu arada Alanyasporlu Bakasetas, 90+5'inci dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

ATAN KIRMIZI GÖRDÜ

Alanyaspor'da TD Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Genç teknik adam Atan, cezasını hafta içinde oynanacak Göztepe - Alanyaspor erteleme maçında çekecek. Atan, 2 maç ceza alması halinde Beşiktaş’a karşı sahada olmayacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.

40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.

41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada Gençlerbirliği’nde girdiği mücadeleden topu kaparak çıkan Soner Dikmen’in ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Marafona’da kaldı.

75. dakikada kontra atak yakalayan Gençlerbirliği’nde Sio, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası içindeki Candeias ile buluşturdu. Sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Marafona’nın sağından ağlara gönderen Candeias farkı 2’ye çıkaran golü kaydetti. 2-0

83. dakikada VAR incelemesi sonucu penaltı kazanan Alanyaspor’da topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlığı ağlara göndererek farkı 1’e indirdi. 2-1

90+2. dakikada Alanyaspor'da sol kanatta Hasan Ayaroğlu'nun pasıyla buluşan Babacar'ın şutu, az farkla sağ taraftan dışarı çıktı.

90+4. dakikada VAR incelemesi sonucu Alanyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas'ın penaltı vuruşunu kaleci Nordfelt kurtardı.

İŞTE 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar

Alanyasporlu Salih Uçan'ın hikayesi