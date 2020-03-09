Süper Lig'de 25. haftanın son maçında Gençlerbirliği, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Haftanın son maçı öncesi futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Gençlerbirliği Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?



İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Halil, Berat, Yasin, Fabricio, Sessegnon, Sio, Toure, Mats, Flavio

Antalyaspor: Boffin, Podolski, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin

Gençlerbirliği ile Antalyaspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Antalyaspor, Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Antalyaspor, ligin ilk yarısında evinde 6-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği’ni yenerek puan cetvelinde 2 sıra yükselmeyi hedefliyor. İşte, Gençlerbirliği Antalyaspor maçı hakkında ayrıntılar...



Gençlerbirliği Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Haftanın kapanış maçı bu akşam Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.









Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçına Hazır