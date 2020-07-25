Gençlerbirliği - Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Ligde son 3 maçını kazanarak puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalamak istiyor. Eryaman Stadı'nda hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği mücadele saat 21.00'de başladı.

VAR'la 2 gol iptal edildi

34. dakikada Gençlerbirliği'nin golü, VAR incelemesinin ardından elle oynama nedeniyle iptal edildi.

43. dakikada Beşiktaş'ta N'Koudou'nun attığı gol, öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker

CEZALI: Polomat

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.

CEZALI: Caner, Lens

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Üçüncülük şansını koruyan Beşiktaş, sezonun son haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta 2-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ilk 11'inde takımdan ayrılan ve cezalı futbolcular nedeniyle zorunlu değişiklik yaptı.

Teknik direktör Yalçın, takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten son maçta faydalanmadı.

Yalçın, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Güven Yalçın, Abdoulay Diaby, Rıdvan Yılmaz ve sarı kart cezasını tamamlayan Georges-Kevin N'Koudou'yu görevlendirdi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 13 gol atan Burak Yılmaz'ın yerine Gençlerbirliği karşısında forvette genç futbolcu Güven Yalçın görev yaptı.

Beşiktaş'ın ilk 11'ini Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Rıdvan Yılmaz, Mumammed Elneny, Atiba Hutchinson, Diaby, Tyler Boyd, Nkoudou ve Güven Yalçın oluşturdu.

Ankara'ya 17 oyuncudan oluşan kafileyle gelen siyah-beyazlı ekipte Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz ise yedek soyundu.

Sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de karşılaşmayı izledi.

Stancu kadroda yok

Ev sahibi Gençlerbirliği'nin 14 golle en skorer futbolcusu olan Bogdan Stancu, sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemedi.

Gençlerbirliği'nin Göztepe'yi 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Rumen futbolcu Bogdan Stancu, bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gole ulaşarak, kariyer rekorunu kırmıştı.

Başkent ekibinde Stancu'nun yanı sıra Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sefa Yılmaz, Fabricio Baiano, Stephane Sessegnon, kaleci Kristoffer Nordfeldt ve genç oyuncu Ömer Alper Tatlısu da sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Hamzaoğlu, genç futbolculara şans verdi

Kırmızı-siyahlı ekipte altyapıdan ilk 11'de 6, 20 kişilik kadroda ise 11 oyuncu yer aldı.

Ligde kalmayı garantileyen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 19 yaşındaki Sami Gökhan Altıparmak ile 21 yaşındaki İlker Karakaş ve Arda Kızıldağ'a ilk 11'de şans verdi. Genç futbolcular Sami Gökhan ve İlker, Süper Lig'de ilk kez 11'de maça başladı.

Hamzaoğlu, ilk 11'de Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Flavio Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Giovanni Sio, Sami Gökhan Altıparmak, Daniel Candeias ve İlker Karakaş'ı tercih etti.

Kevin-Prince Boateng'in Oğlu Beşiktaş Antremanında