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15.02.2021 - 11:00 |

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Yoğun kar yağışı altında oynanacak

Süper Lig'de 25. hafta maçında bugün Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 19:00'da oynanması beklenen mücadele için Beşiktaş kulübü kar yağışı nedeniyle maçın 16:00'a alınması talebinde bulunmuştu. TFF tarafından yapılan açıklamada o talebe olumlu cevap verildi. Maçın başlamasına saatler kala mücadelenin yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Peki Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanada?

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Yoğun kar yağışı altında oynanacak
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Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'de 25. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliğine konuk olacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele soğuk ve kar yağışı nedeniyle Beşiktaş'ın talebi üzerine 16:00'a alınmıştı. Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu etkili olması beklenirken 16:00'da başlayacak olan mücadelenin yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE,GALATASARAY HAFTAYI KAYIPSIZ TAMAMLADI

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ın aynı puanda yer alan rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray haftayı kayıpsız tamamladı. Beşiktaş'ta zorlu şartlarda oynanacak olan Ankara deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Furman, Rahmetullah, Candeias, Murat, Sefa, Stancu

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Necip, Welinton, Rosier, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm! Maç saatinde yoğun kar var...

Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve sıcaklık 1 derece olacak. Ankara’da etkili olması beklenen kar yağışının bu sabah erken saatlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kar yağışı beklentisi nedeniyle maçın saatini 19.00’dan 16.00’ya çekmişti.

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