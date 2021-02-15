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15.02.2021 - 14:10 | | Ercan ATA-ANKARA,(DHA)

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar altında oynanması bekleniyor

SÜPER Lig'in 25’inci haftasında Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar altında oynanması bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve hissedilen sıcaklık -3 derece olacak. Eryaman Stadyumu Müdürü İrfan Erbaş maçın oynanabilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Erbaş, alttan ısıtma özelliği bulunan Eryaman Stadyumu’nun dün geceden bu yana ısıtma sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu hava durumuna istinaden 19.00’da oynanacak mücadeleyi saat 16.00’ya almıştı.

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Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar altında oynanması bekleniyor

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