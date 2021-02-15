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15.02.2021 - 10:23 | | Fanatik

Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm! Maç saatinde yoğun kar var...

Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm! Maç saatinde yoğun kar var...
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Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve sıcaklık 1 derece olacak. Ankara’da etkili olması beklenen kar yağışının bu sabah erken saatlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kar yağışı beklentisi nedeniyle maçın saatini 19.00’dan 16.00’ya çekmişti.

Gençlerbirliği-Beşiktaş öncesi alarm Maç saatinde yoğun kar var...

 

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