Gençlerbirliği - Borussia Mönchengladbach: 4-2

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundeliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Maxx Royal Otel'in sahasında yapılan hazırlık maçında 6. dakikada Stancu'nun penaltıdan attığı golle öne geçen kırmızı-karalar, yine aynı oyuncunun 13. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkarttı. Alman ekibi maçın 27. dakikasında Ritter'in golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Başkent temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği, ikinci yarıda 69. dakikada Mervan Çelik'in golüyle farkı tekrar 2'ye çıkardı: 3-1. Alman temsilcisi bu gole 74. dakikada yine Ritter'in golüyle karşılık verdi: 3-2. Gençlerbirliği, Sırp futbolcusu Petrovic'in 88. dakikada akıl dolu aşırtma golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Gençlerbirliği, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.