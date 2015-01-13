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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Gençlerbirliği - Borussia Mönchengladbach: 4-2
13.01.2015 - 22:58 | | ANTALYA (AA)

Gençlerbirliği - Borussia Mönchengladbach: 4-2

Gençlerbirliği, Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ı hazırlık maçında 4-2 yendi.

Gençlerbirliği - Borussia Mönchengladbach: 4-2
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundeliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach ile yaptığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Maxx Royal Otel'in sahasında yapılan hazırlık maçında 6. dakikada Stancu'nun penaltıdan attığı golle öne geçen kırmızı-karalar, yine aynı oyuncunun 13. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkarttı. Alman ekibi maçın 27. dakikasında Ritter'in golüyle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Başkent temsilcisinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği, ikinci yarıda 69. dakikada Mervan Çelik'in golüyle farkı tekrar 2'ye çıkardı: 3-1. Alman temsilcisi bu gole 74. dakikada yine Ritter'in golüyle karşılık verdi: 3-2. Gençlerbirliği, Sırp futbolcusu Petrovic'in 88. dakikada akıl dolu aşırtma golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Gençlerbirliği, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

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