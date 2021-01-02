Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında
02.01.2021 - 10:45 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında
ABONE OL

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.  Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 15 puanla 17. sırada girdi.

Ligde son 5 maçında 10 puan toplayan teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Rize deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, geçen hafta iki kez geriye düştüğü maçta konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında


Böyle penaltı görmediniz! İnanılmaz...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Karagümrük'ten bir transfer daha!
    Karagümrük'ten bir transfer daha!
  2. Trabzonspor zorlu virajda!
    Trabzonspor zorlu virajda!
  3. Efsane isim teknik direktör olarak geri dönüyor!
    Efsane isim teknik direktör olarak geri dönüyor!
  4. Phoenix Suns zirveyi sevdi
    Phoenix Suns zirveyi sevdi  
  5. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında
    Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor deplasmanında

Fatih Karagümrük'ün konuğu Trabzonspor

Fatih Karagümrük'ün konuğu Trabzonspor

Podolski: Galatasaray'a gol atarsam, sevinmem

Podolski: Galatasaray'a gol atarsam, sevinmem

Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nın En Popüler Kulübü" seçildi

Traktör Futbol Kulübü, "Asya'nın En Popüler Kulübü" seçildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet