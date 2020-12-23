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23.12.2020 - 11:18 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
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Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 12 puanla 17. sırada girdi.

Son 3 maçında sahadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan başkent ekibi, Sivas deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

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