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07.07.2020 - 18:02 |

Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında üst üste aldığı 2 galibiyetle çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor. Başkent'teki mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)
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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Başkent'te karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)

 

Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)

 İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Soner Dikmen, Berat Özdemir, Baiano, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ozan, Ferdi, Muriqi

 

 

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