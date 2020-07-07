07.07.2020 - 18:02 |
Gençlerbirliği-Fenerbahçe (CANLI)
Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında üst üste aldığı 2 galibiyetle çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşıyor. Başkent'teki mücadeleyi Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Başkent'te karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayan karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetiyor.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Soner Dikmen, Berat Özdemir, Baiano, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu.
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ozan, Ferdi, Muriqi