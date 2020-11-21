Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Erol Bulut ilk 11'de kime şans verecek?
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Süper Lig'de 9. hafta maçında bugün Ankara deplasmanında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Maçın başlamasına saatler kala bu kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen vatandaşlar maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı müsabaka saat 16:00'da başlayacak. Peki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Bugün oynanacak olan dört karşılaşma arasında en dikkat çekici müsabakalardan biri olan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının yayın bilgileri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlar arasında gündüz müsabakalarından bir tanesi de Gençlerbirliği ve Fenerbahçe arasında Eryaman Stadyumun'da oynanacak. Peki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak
FENERBAHÇE SÜPER LİG'E İYİ BAŞLADI
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve toplamda 17 puan topladı. İlk yenilgisini İttifak Holding Konyaspor karşısında 2-0'lık skorla alan Fenerbahçe bugün oynanacak olan Gençlerbirliği maçını kazanıp 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmanın hesaplarını yapıyor.
MUHTEMEL 11'LER