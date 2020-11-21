Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta hangi kanalda? Erol Bulut ilk 11'de kime şans verecek?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Bugün oynanacak olan dört karşılaşma arasında en dikkat çekici müsabakalardan biri olan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının yayın bilgileri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlar arasında gündüz müsabakalarından bir tanesi de Gençlerbirliği ve Fenerbahçe arasında Eryaman Stadyumun'da oynanacak. Peki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

FENERBAHÇE SÜPER LİG'E İYİ BAŞLADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve toplamda 17 puan topladı. İlk yenilgisini İttifak Holding Konyaspor karşısında 2-0'lık skorla alan Fenerbahçe bugün oynanacak olan Gençlerbirliği maçını kazanıp 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmanın hesaplarını yapıyor.

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