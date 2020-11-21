Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler..
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 9. hafta maçları bugün oynanacak olan 4 karşılaşma ile başlayacak. Bugün oynanacak olan müsabakalar arasından en dikkat çeken maçlardan birisi Ankara'da Gençlerbirliği-Fenerbahçe arasında oynanacak. Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 17 puan toplayan Fenerbahçe ligde Alanyaspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise sezona istediği başlangıcı yapamayan ekipler arasında yer alıyor. Kırmızı Siyahlılar geride kalan 7 haftada sadece 5 puan toplayabildi. Peki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Bugün oynanacak olan dört karşılaşma arasında en dikkat çekici müsabakalardan biri olan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının yayın bilgileri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün oynanacak olan maçlar arasında gündüz müsabakalarından bir tanesi de Gençlerbirliği ve Fenerbahçe arasında Eryaman Stadyumun'da oynanacak. Peki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak
FENERBAHÇE SÜPER LİG'E İYİ BAŞLADI
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve toplamda 17 puan topladı. İlk yenilgisini İttifak Holding Konyaspor karşısında 2-0'lık skorla alan Fenerbahçe bugün oynanacak olan Gençlerbirliği maçını kazanıp 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmanın hesaplarını yapıyor.
MUHTEMEL 11'LER