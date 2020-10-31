Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği - Gaziantep FK (CANLI)
31.10.2020 - 12:54 |

Gençlerbirliği - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'in 7. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep'i konuk ediyor.

Gençlerbirliği - Gaziantep FK (CANLI)
ABONE OL

Süper Lig'in 7. haftasında heyecan dün oynanan Trabzonspor-Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlamıştı. 2. Maç gününün ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği Gaziantep'i ağırlıyor.

Ligde şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada sadece 4 puan toplayabilen Gençlerbirliği, 6 haftada 7 puan toplayan Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 21 takımla mücadele edilmesinden dolayı her hafta bir takım haftayı bay geçiyor. Bu sebeple maç eksiği bulunan Gençlerbirliği, alacağı puanlarla üst sıralata tırmanmanın peşinde.

İşte İlk 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Diego, Furman, Sefa, Zargo Toure, İlker, Candeias, Piris, Polomat, Murat Yıldırım

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Muhammet Demir, Morais, Oğuz Ceylan, Mirallas, Sousa, Maxim, Kana Biyik, Dicko

Gençlerbirliği - Gaziantep FK (CANLI)

Mert Hakan Yandaş, çocukları neşelendiriyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gençlerbirliği - Gaziantep FK (CANLI)
    Gençlerbirliği - Gaziantep FK (CANLI)
  2. Son Dakika | Menemenspor'da virüse yakalanan kişi sayısı 22'ye çıktı
    Son Dakika | Menemenspor'da virüse yakalanan kişi sayısı 22'ye çıktı
  3. Trabzon yerel medyasından sert eleştiri!
    Trabzon yerel medyasından sert eleştiri!
  4. Son dakika | Fenerbahçe ucuz atlatmış
    Son dakika | Fenerbahçe ucuz atlatmış
  5. Son dakika | Arteta'dan Mesut Özil açıklaması
    Son dakika | Arteta'dan Mesut Özil açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor çıkışını sürdürmek istiyor

Çaykur Rizespor çıkışını sürdürmek istiyor

Mike D'Antoni, Brooklyn Nets'te Steve Nash'in yardımcılığına getirildi

Mike D'Antoni, Brooklyn Nets'te Steve Nash'in yardımcılığına getirildi

CEV Şampiyonlar Ligi formatı değişti

CEV Şampiyonlar Ligi formatı değişti

Son dakika | Ali Eren'den olay Falcao yorumu!

Son dakika | Ali Eren'den olay Falcao yorumu!

Sıradaki Haber