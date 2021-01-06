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06.01.2021 - 15:27 |

Gençlerbirliği - Hatayspor: 3-1

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında Hatayspor'u ağırlıyor.

Gençlerbirliği - Hatayspor: 3-1
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mücadelenin 25. dakikasında Boupendza Hatayspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 43. dakikada Mohamedi kırmızı kart görerek Hatay ekibini 10 kişi bıraktı. İkinci yarının son dakikasında penaltı kazanan Motta penaltıdan beraberliği yakaladı. 54. dakikada yine Motta yine penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı. 84. dakikada ise Sio Gençlerbirliği'ne 3 puana götüren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 19'a yükseltirken Hatay 27 puanda kaldı.

Gençlerbirliği - Hatayspor: 3-1

İŞTE İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ruben, Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf

MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 17. haftasındaki Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
6. dakikada Traore'nin ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta yerden giden top az farkla yandan dışarı çıktı.
17. dakikada Candeias'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topa Piris da Motta ceza yayında gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
25. dakikada konuk ekip, Boupendza'nın şık golüyle öne geçti. Ceza yayının gerisinde Boupendza'nın önünde seken topa sol ayağının üzeriyle yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.
34. dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Sio topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
43. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir'e, ceza sahasında Arda Kızıldağ'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.
45 3. dakikada Piris da Motta'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Gençlerbirliği - Hatayspor: 3-1

Gençlerbirliği, 2020-21 Futbol Sezonuna Hazır

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