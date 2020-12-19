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19.12.2020 - 11:37 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, yarın başkent derbisinde karşılaşacak

Süper Lig'in 13. haftasında yarın başkent derbisinde Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, yarın başkent derbisinde karşılaşacak
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Eryaman Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak derbiyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.  Ligde son iki maçlarını kazanarak kötü gidişata "dur" diyen Ankara temsilcileri, yarın Eryaman Stadı'nda birbirlerine rakip olacak. 

Teknik direktörlüğe Mert Nobre'den sonra Mustafa Kaplan'ı getiren Gençlerbirliği, yeni çalıştırıcısıyla çıktığı ilk 2 maçı kaybetmişti. Son iki haftada Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenen Gençlerbirliği, puanını 11 maç sonunda 11'e yükseltti.

Rakibi gibi teknik direktör değişikliği yapan MKE Ankaragücü, teknik sorumlu Mustafa Dalcı yönetiminde ilk iki maçını kazanamamasına rağmen son iki karşılaşmada 6 puan çıkardı. İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'u sahasında yenerek çıkışa geçen sarı-lacivertliler, 11 maçta 8 puan aldı.

Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü, yarın başkent derbisinde karşılaşacak


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