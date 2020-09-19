Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor: 0-0
19.09.2020 - 12:48 |

Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor: 0-0
ABONE OL

Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar:

7. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta'ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.

33. dakikada Skubic'in kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Miya'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic, ortasını arka direğe doğru yaptı. Boş pozisyondaki Anicic'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda üst direğe de çarpan top dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Öte yandan Gençlerbirliği futbolcuları, ısınmaya hayatını kaybeden Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin'i anan tişörtle çıktı. Karşılaşma öncesi Gültekin anısına saygı duruşunda bulunulurken, stada "Başımız sağ olsun. Seni unutmayacağız." yazılı pankart asıldı.

52. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Uğur Demirok'tan sıyrıldıktan sonra soldan ceza sahasına giren Candeias'ın, dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

58. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Johansson'un ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Stancu vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Paraguaylı futbolcu Piris da Motta'nın ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor: 0-0

Gençlerbirliği, 2020-21 Futbol Sezonuna Hazır

    Mbappe fırtına gibi geri döndü!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Puanlar kardeş payı
      Puanlar kardeş payı
    2. "100 yıllık kulüplere siyaset bulaştırılmasın"
      "100 yıllık kulüplere siyaset bulaştırılmasın"
    3. Son dakika | Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaştı!
      Son dakika | Ahmet Çalık, Antalyaspor ile anlaştı!
    4. Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
      Denizlispor - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
    5. Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
      Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak

    Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçında Estonyalı Kristo Tohver düdük çalacak

    Galatasaray-Hajduk Split maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek

    Galatasaray-Hajduk Split maçını İngiliz hakem Craig Pawson yönetecek

    Son Dakika | Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti

    Son Dakika | Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'dan yeni Kovid-19 testi talep etti

    Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: ‘Babam da yanlış transferler yapardı ama…’

    Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav: ‘Babam da yanlış transferler yapardı ama…’

    Sıradaki Haber