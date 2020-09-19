Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 2. haftasında başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Ankara'da İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

İlk haftada deplasmanda Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan ve yeni sezona kötü başlayan Gençlerbirliği ile ilk haftayı bay geçen ve teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren İttifak Holding Konyaspor'un karşı karşıya geleceği maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

beINSports 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını Skorer'den takip edebilirsiniz...

İŞTE 11'LER;

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Halil İbrahim, Motta, Soner, Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu

İH Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Ömer Ali, Cikalleshi

Gençlerbirliği, 2020-21 Futbol Sezonuna Hazır