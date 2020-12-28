Gençlerbirliği - Kayserispor: 3-2

Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi seansında Gençlerbirliği, HES Kablo Kayserispor'u konuk etti.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın 31. dakikasında Kayserispor Kanga'yla 1-0 öne geçti. 39. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias durumu 1-1'e getirdi. 55. dakikada Arda Kızıldağ topu kendi kalesine gönderince Kayseri tekrar öne geçti. 70. dakikada sahneye çıkan Berat skoru tekrar dengeledi.

89. dakikada bu kez Oğuzhan topu kendi kalesine gönderdi ve bu golle Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.

Başkent temsilcisinin 63, 68 ve 85. dakikalarda attığı 3 gol, ayrıca Kayserispor'un bir golü VAR kararlarıyla iptal edildi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 15'e yükseltirken, Kayserispor 10 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

31. dakikada organize gelişen Kayserispor atağında Emre Demir topu ceza sahasındaki Kanga’ya çıkardı. Bu oyuncunun topla buluşmasının ardından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun yaptığı ortada ceza sahasında kimsenin dokunmaması sonucunda topu önünde bulan Candias, meşin yuvarlağa dokunamadan kaleci İsmail Çipe müdaheae etti.

39. dakikada Murat Yıldırım’ın ceza sahasına gönderdiği şık ara pasla buluşan Candias, skora dengeyi getiren golü attı. 1-1

45+1’de Tusungama’nın sağ çizgiden yaptığı ortada ceza sahasında meşin yuvarlağa dokunan Emre Demir’in pozisyonunda kaleci Nordfeldt hata yapmadı. Ardından oluşan karambolde top Gençlerbirliği kalesine doğru giderken defans topu çizgiden uzaklaştırdı. Da Silva'nın çıkardığı pasta Campanharo'nun şutu üst direkten içeri doğru sekip oyun alanına döndü.