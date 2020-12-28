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28.12.2020 - 15:19 |

Gençlerbirliği - Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında çıkış arayan HES Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...

Gençlerbirliği - Kayserispor (CANLI)
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Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi seansında Gençlerbirliği, HES Kablo Kayserispor'u konuk ediyor...

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır.

Gençlerbirliği - Kayserispor (CANLI)

İLK 11'LER:

Gençlerbirliği : Nordfeldt, Ömürcan, Zargo, Arda, Mustafa, Berat, Piris, Ayite, Murat, Candeias, Sio.

Kayserispor: İsmail, Aziz, Sapunaru, Oğuzhan, Kvrzic, Ackah, Emre Demir, Campanharo, PEdro, Manzala, Kanga

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Gençlerbirliği - Kayserispor (CANLI)

 

 

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