28.12.2020 - 15:19 |
Gençlerbirliği - Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında çıkış arayan HES Kablo Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı Skorer'den canlı anlatımla aktarıyoruz...
Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi seansında Gençlerbirliği, HES Kablo Kayserispor'u konuk ediyor...
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır.
İLK 11'LER:
Gençlerbirliği : Nordfeldt, Ömürcan, Zargo, Arda, Mustafa, Berat, Piris, Ayite, Murat, Candeias, Sio.
Kayserispor: İsmail, Aziz, Sapunaru, Oğuzhan, Kvrzic, Ackah, Emre Demir, Campanharo, PEdro, Manzala, Kanga