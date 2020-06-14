Gençlerbirliği - Konyaspor (CANLI)

Puan cetvelinde oldukça riskli bir durumda olan Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. Müsabaka saat 18:30'da başladı.

Gençlerbirliği - Konyaspor: 0-0

İLK 11'LER

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Erdem, Flavio, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu, Seuntjens

İH Konyaspor'un 11'i: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Hadziahmetovic, Johnsson, Hurtado, Shengelia, Bajic, Milosevic

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