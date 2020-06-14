14.06.2020 - 17:48 |
Gençlerbirliği - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabaka saat 18.30'da başladı.
Puan cetvelinde oldukça riskli bir durumda olan Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. Müsabaka saat 18:30'da başladı.
Gençlerbirliği - Konyaspor: 0-0
İLK 11'LER
Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Erdem, Flavio, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sio, Stancu, Seuntjens
İH Konyaspor'un 11'i: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Hadziahmetovic, Johnsson, Hurtado, Shengelia, Bajic, Milosevic
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