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07.11.2020 - 09:56 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi. Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor. Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.

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