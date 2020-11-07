Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bu sezon oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 5 puanla 18. sırada girdi. Ligde son 3 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, milli maç arasına moralli girmeyi hedefliyor. Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Salih Dursun, bu maçta forma giyemeyecek.

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