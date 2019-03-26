Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: 1-0

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 21. dakikada Alihan Kubalas'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da müsabakayı izledi.