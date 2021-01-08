Gençlerbirliği puan için geliyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde futbolcular Soner Dikmen ve Mattias Johansson, yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soner Dikmen, yaptığı açıklamada, çıkışa geçtiklerine işaret ederek, "İyi gidişimiz sürüyor. Rize deplasmanından beraberlikle ayrıldık, Hatayspor maçında galip geldik. Galatasaray maçına daha moralli gideceğiz. İster istemez kazandıkça öz güvenimiz artıyor, daha coşkulu oynuyoruz. İnşallah bu çıkışı daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Aslında şu an istenen yerde değiliz ama son haftalarda aldığımız puanlarla güzel bir çıkış yakaladık. Bu dört maçlık süreçte de takımımızı istenen seviyeye çıkarmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle takımdan bir süre uzak kalan İsveçli sağ bek Mattias Johansson ise şunları kaydetti: "Sakatlığım ve Kovid-19 testimin pozitif çıkmasından dolayı takımdan bir süre uzak kaldım. Takım iyi bir performans gösteriyor, Hatayspor karşısında da iyi bir performans ortaya koyduk. Aldığımız üç puandan dolayı son derece mutluyum. Galatasaray deplasmanı Türkiye'deki en zor deplasmanlardan biri. Son zamanlarda iyi bir performans ortaya koyduğumuzdan, Galatasaray deplasmanına güvenle gidiyoruz."