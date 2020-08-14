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14.08.2020 - 14:26 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği, Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı

Başkent ekibi Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Gençlerbirliği, Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı
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Gençlerbirliği Kulübü, orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ve sağ bek Mike van Beijnen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda kadromuzda yer alan Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen ile yollarımızı ayırdık. İki futbolcuya da emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği, Seuntjens ve Beijnen ile yollarını ayırdı

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