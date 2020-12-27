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27.12.2020 - 10:50 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek
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Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki Gençlerbirliği, 14. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak ligde üç maç sonra kaybetmişti.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, haftaya 12 puanla 18. sırada girdi.

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