Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Yönetimle yarın görüşeceğiz"
26.07.2020 - 00:32 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Yönetimle yarın görüşeceğiz"

Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı." dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Yönetimle yarın görüşeceğiz"
ABONE OL

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ı tebrik ederek, "Sezonu iyi bitirmek isterdik ama olmadı. Yakaladığımız pozisyonları atamadık. Çok fazla da pozisyona girdiğimizi söyleyemem. Söylenecek fazla da bir şey yok." diye konuştu.

Sezonun iyi ki tamamlandığını dile getiren Hamzaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün emeği geçenleri tebrik ediyorum. Pandemiden sonra bu 8 maç nasıl oynanacak diye düşünüyorduk. Zor oldu ama iyi ki oynandı. Hiç olmazsa kimsenin kafasında bir şey kalmadı. Şampiyon olan Medipol Başakşehir'i kutluyorum. Küme düşenlere de geçmiş olsun diyorum. İnşallah bunlardan ders çıkarıp tekrar Süper Lig'e geri dönerler."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Yönetimle yarın görüşeceğiz

Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Hamzaoğlu, kırmızı-siyahlı takımdaki geleceğiyle ilgili soruya, "Yönetimle yarın görüşeceğiz. Hemen yarın sonuçlanmayabilir." yanıtını verdi.

Başkent ekibinde kalmayı istediğini ifade eden Hamzaoğlu, "Ama konuşmamız gereken başka şeyler var. O şartlar oluşursa tabii ki istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Devam etmesi durumunda kaliteli 7-8 oyuncunun alınması gerektiğini söyleyen Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Tabii ki gidenler olacak ama bir çoğu kalacak. Gençlerbirliği misyonu olarak altyapısından gelişen oyuncular, Süper Lig'i yeni yeni tanıyan oyuncular kalacak ama bizim çok daha iyi bir kadroya ihtiyacımız var. Çok daha güçlü bir şekilde önümüzdeki sezona girmemiz lazım. Çünkü bu sene bunu çok iyi tecrübe ettik. Allah muhafaza bu sene kötü bir sonuçla bitebilirdi. Ben oyuncularımın hepsini yine de tebrik ediyorum. Ama tabii ki mutlaka en az 7-8 iyi oyuncu almak gerekecek."

    Yusuf Günay: "Galatasaray yarıştığı her alanda şampiyon olamazsa başarısızdır"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Berna Gözbaşı: Hakem şiddetine 'dur' demek lazım
      Berna Gözbaşı: Hakem şiddetine 'dur' demek lazım
    2. Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik: "Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık" -
      Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Kenan Atik: "Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık" -
    3. BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüz ama elimizden bir şey gelmiyor
      BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Fevkalade üzgünüz ama elimizden bir şey gelmiyor
    4. Son dakika haberler - Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Birkaç güne netleşir
      Son dakika haberler - Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Birkaç güne netleşir
    5. Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması!
      Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe açıklaması!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü: 0-1

    Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü: 0-1

    Tahir Karapınar: "Emre'ye hocalık yapmak çok büyük bir onurdu"

    Tahir Karapınar: "Emre'ye hocalık yapmak çok büyük bir onurdu"

    Son dakika haberler - Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve transfer açıklaması

    Son dakika haberler - Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve transfer açıklaması

    Emre Belözoğlu: "Bugün son maçım olabilir ama..."

    Emre Belözoğlu: "Bugün son maçım olabilir ama..."

    Sıradaki Haber