KoronavirÃ¼s nedeniyle liglere verilen aranÄ±n ardÄ±ndan baÅŸkent ekibinde bugÃ¼n kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, futbolcular, teknik heyet ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerine koronavirÃ¼s testi yapÄ±ldÄ±. GenÃ§lerbirliÄŸi kapÄ±larÄ±nÄ± 14 gÃ¼n boyunca dÄ±ÅŸ dÃ¼nyaya kapatma kararÄ± aldÄ±. GenÃ§lerbirliÄŸi'de yurtdÄ±ÅŸÄ±nda bulunan Stancu, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan dÃ¶nen Polomat ve Sio, Ankara'da GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'na ait yurtta, Yasin Pehlivan ve Nadir Ã‡iftÃ§i ise Ä°stanbul'da karantina altÄ±nda bulunuyor.Â

Ä°lhan Cavcav Tesisleri'nde 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼recine baÅŸlayan kÄ±rmÄ±zÄ± siyahlÄ± ekipte antrenmanlar test sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re yarÄ±n baÅŸlayacak. Bu sÃ¼reÃ§te tesislere futbolcular, saÄŸlÄ±k ekibi, teknik heyet ve kulÃ¼p gÃ¶revlileri dÄ±ÅŸÄ±nda kimse girmeyecek.

GenÃ§lerbirliÄŸi Efsaneleri Ankara Derbisini AnlattÄ±