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01.02.2021 - 01:27 | | AA

Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildi

Gençlerbirliği Kulübü, sakatlanarak oyundan çıkan Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği'nde Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildi
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Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 22. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Arda Kızıldağ'ın burnunda kırık tespit edildiğini açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Arda Kızıldağ'ın yapılan kontroller sonunda burnunda kırık tespit edildi. Futbolcumuzun durumu yarın yapılacak detaylı değerlendirme sonunda belli olacak." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliğinde Arda Kızıldağın burnunda kırık tespit edildi

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